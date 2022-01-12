Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Bazı araçlar yollarda kaldı. Bölgede kar kalınlığı Alacabel'in zirvesinde bir metreyi aştı. Tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmeyerek Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren dinlenme tesislerine yönlendirilmişti. Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

Karayolları ve Akseki bölge trafik ekipleri gece saatlerinde yeniden kar yağışının başlayabileceğini ve bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.

Kar yağışının Akseki'den başlayarak Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları yaptığı kaydedildi.