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İklim krizi büyüyor: Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede

İklim değişikliğiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, 2021 yılında okyanus sıcaklıklarının en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Okyanuslardaki ısı artışının "insan kaynaklı iklim değişikliğinin birincil göstergesi" olduğu vurgulanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 21:29
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İklim krizi büyüyor: Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede

ABD, İngiltere ve Çin'deki bazı üniversite ve bilim insanlarının ortak çalışması olan Advances in Atmospheric Sciences isimli derginin son sayısında, sera gazlarının da etkisiyle 2021'de okyanus sıcaklıklarının rekor düzeyde arttığı bilgisi paylaşıldı.

Bilim dergisindeki araştırma raporuna göre, 1958'den bu yana okyanusların ısısının sabit bir hızla arttığı, 1990'lardan sonra keskin bir şekilde ivme kazandığı, son 6 yıldır ise her yıl rekor kırdığı vurgulandı.

Raporun baş yazarı ve Çin Bilimler Akademisi Atmosferik Fizik Enstitüsü profesörü Lijing Cheng,

"Küresel ısınmanın aslında okyanus ısınması olduğunu ve ciddi sonuçları olduğunu vurgulamak istiyoruz. Okyanus ısınması, rekorları kırmaya devam ediyor"

dedi.

"İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin birincil göstergesi"

Çalışmada yer alan ABD'nin Colorado Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi iklim bilimcisi Kevin Trenberth ise okyanuslardaki ısı artışının "insan kaynaklı iklim değişikliğinin birincil göstergesi" olduğuna dikkati çekti.

Araştırmacılar, fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının, gezegenin atmosferinde ısıyı hapsederek enerji dengesizliği oluşturduğuna ve okyanusların aşırı ısının yüzde 90'ını emdiği gerçeğine işaret etti.

Ağustos 2021'de, Atlas Okyanusu'ndaki ani hava değişikliklerinden kaynaklanan İda Kasırgası, ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde büyük tahribat yarattıktan sonra kuzeye yönelerek, New York ve New Jersey eyaletlerinde de ölümcül su baskınlarına neden olmuştu.

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