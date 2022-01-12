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İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi

İçişleri Bakanı Soylu, '(İBB'ye terör teftişi) Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ocak 2022 22:04
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarında bulundu.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

"Irak ve Suriye, dünyada iki terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği ülkeler. Bunlar DEAŞ ve PYD/PKK. Dünya bunun maliyetini ve bedelini ödüyor.

Romanya İçişleri Bakanı ile görüşürken, 'Bizde hiç terör olayı olmuyor' dedi. Keşke biz de öyle diyebilsek. Bizim hemen güneyimizde Suriye'de bri terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Eğitim ve strateji açısından desteklenen, çok önemli mühimmatlarla beraber desteklenen bir terör örgütü var.

Biz bu konuda septik değiliz. Her meseleyi teröre yoran bir anlayışımız yok.

Kendilerini koruyamayan ülkeler 21. yüzyılda büyük bir yalnızlık içerisindeler.

GÖÇMEN SORUNU

Avrupa rahat, ABD'de rahat. Onlar bir tek şey istiyor. Türkiye; İran, Irak, Suriye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Biz göçmen sorununu bir terörden kaynaklanan insanların yer değiştirme sorunu olarak görmeyelim, ekonomi, adalet sorunu olarak görmeyelim. Kendi üretimlerini, ekonomileri yükseltmek, diğer ülkelerin ekonomilerini aşağıya çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sömürü düzeninin bir başka versiyonunu ortaya koymaya çalışıyorlar.

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.

"PANDEMİ SÜRECİNİ EN AZ HASARLA ATLATIYORUZ"

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor. Türkiye, savunma sanayii ve şehir hastaneleri altyapısını yapmış. Türkiye bunlarla 21. asıra iyi giriş yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımızı kim nasıl izliyor bilmiyorum. Türkiye'nin altyapı meselelerini, Türkiye'yi vesayetten kurtarma meselelerini çözdükten, çözmeye ramak bıraktıktan sonra bir atlayış daha gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dış politikasına baktı. Türkiye'ye içeriden saldırıları biz kontrol edebiliriz. Ama dışarıdan saldırıları kontrol edebilme kabiliyetinin Türkiye'nin dönem dönem olmadığını hepimiz gördük ve şahit olduk. Darbelerle, terörle, siyasal istikrarsızlıklarla, ekonomik saldırlarla şahit olduk.

HDP'Lİ GÜZEL'İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz, sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet liderleri 'Bu fotoğraflar doğru değil' demedi.

2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar.

45 BİN 800 KİŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

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Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir. 45 bin 800 kişi FETÖ'den ihraç edildi.

İBB'YE 'TERÖR' TEFTİŞİ

Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Teftiş CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok.

"DOSYALARA EL KONULDU" İDDİASI

İBB'deki dosyalara el konulması söz konusu değildir.

YPS'YE KARŞI ALARM DURUMUNDAYIZ

DİAYDER örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı. PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi."

KILIÇDAROĞLU'NUN DİNLENME İDDİASI

Türkiye Cumhuriyeti konuşmaları kaydetseydi Pensilvanya ile konuşmasını duyardık. Şahit de var. Çıktı dedi ya 'Ben geçmiş olsun demedim. O zaman görüştü. Biz Pensilvanya ile bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda 'Yurtta barış dünyada barış' sloganını konuşmadık desin. Söyleyemez. Karşımızda siyaset tanımına sığdıramadığımız ve bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var.

"KHK'LAR SAYESİNDE TÜRKİYE'DE DÜZEN SAĞLANDI"

Devletten şu ana kadar 150 bin kişi ihraç edildi. KHK'lar sayesinde Türkiye'de düzen sağlandı.

"TERÖRİST SAYISI 150'NİN ALTINDA"

Yurt içindeki terörist sayısı 150'nin altında.

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