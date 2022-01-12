Valilikten tek sıra halinde karda yürüyen göçmenlerle ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan kişilerin olduğuna ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlarla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içinde çekilmediği tespit edilmiş olup, görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce ocak ayında illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan 1137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eş güdüm ve kararlılıkla devam etmektedir."