13 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
13 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Dedeman Otel'de muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.
(Zonguldak/10.00/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğa Hayvancılık İşletmesini ziyaret edecek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılışını yapacak.
(Manisa/11.30-16.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Zigana Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Değirmendere tünelleri ile Kanuni Bulvarı şantiyesinde incelemede bulunacak.
(Trabzon/10.00-19.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, Kasım 2021 dönemine ilişkin sanayi üretim, ciro ve perakende satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayvalı Gençlik Merkezi'nin temel atma ve yapımı tamamlanan spor tesislerinin toplu açılış törenine katılacak.
(Ankara/12.30)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında, Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Barselona/23.00)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında, OGM Ormanspor, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.
(Ankara/16.00)
4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında, Ziraat Bankkart, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00)
5- Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar çeyrek final turu, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/18.00)
6- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenleyeceği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/12.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız