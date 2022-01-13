Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.54'te merkez üssü Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Urla'ya 57.91 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

OLUMSUZ İHBAR ALINMAMIŞTIR

AFAD bir diğer açıklamasında "Geçmiş olsun İzmir. Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.