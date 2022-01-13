Meclis'te 18 Semra Güzel var

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile fotoğrafları ile ilgili tartışmalar sıcaklığını korurken, HDP'nin diğer milletvekillerinin de bir ayağı da Kandil'de. Halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan 17 milletvekilinin ya eşi, ya kardeşi ya da çocuğu terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteriyor.

KARDEŞİ DE DAĞDA ÖLDÜRÜLDÜ

- Semra Güzel'in erkek kardeşi Şeyhmus Güzel de terör örgütündeydi. Şeyhmus Güzel, 2017 yılının temmuz ayında operasyonda etkisiz hale getirildi.

- HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un kardeşi Şirhat Özsoy, 1992 yılında çatışmada öldürüldü. Diğer kardeşi Nevruz Özsoy hala dağda.

- HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in kardeşi Nihayet Taşdemir ve yeğeni Pınar Taşdemir, halihazırda terör örgütü saflarında.

ABİLERİ TOPTAN DAĞDA

- HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin abisi Sadettin Dede terör örgütünün sözde kırsal yapılanmasında.

- HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın abileri Mazlum Dağ, İbrahim Dağ ve Lütfi Dağ da örgütte. Mazlum Dağ, Erbil'de şehit edilen Türk Konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin katili. Diğer abisi İsmail Dağ ise 2003 yılında etkisiz hale getirildi.

- HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın kardeşi Nezir Taş 1994 yılında Mehmetçik'le girdiği çatışmada öldürülürken, yeğeni Mahfuz Taş 2019'da sağ yakalandı.

KOCASI HALA ÖRGÜTTE

- Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'da da benzer bir tablo var. Ömer Öcalan'ın kardeşleri Fatma ve Ayney Öcalan hala kırsal alanında faaliyet gösteriyor.

- HDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın kocası Salman Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin de kardeşi Ahmet Bilind Tiryaki terör örgütü üyesi. Ruştu Tirkaki'nin diğer kardeşi Selman Tiryak ise 2016 yılında öldürülen teröristler arasında.

3 DAYISI DAĞDA ÖLDÜRÜLDÜ

- HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in yeğeni Mizgin Maçin hala örgüt saflarında

- HDP Van Milletvekilli Tayip Temel'in kardeşi U.T, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in amcası L.E. ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Yine HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın kardeşi Abdulkadir Günay, İle HDP Batman Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın kayınbiraderi etkisiz hale getirilen teröristlerden.

- HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un amcası Fesih Coşkun kırsalda faaliyet gösterirken yakalandı, Dayısı Cemal Yıldız ise 1992'de etkisiz hale getirildi.

- HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün teyzesi Kejji Erdem ile HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın kardeşi F. Sarısaç örgütün dağ kadrosu ile irtibatta olan isimler. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in kardeşi Ramazan İmir hala örgüt çatısı altında faaliyet yürütüyor. İmir'in 3 dayısı ise operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

Burak Doğan