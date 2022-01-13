Kanola ayçiçeğine alternatif: Ayçiçek yağında fiyat artışı kanolaya yöneltti

Kovid-19 salgınıyla dış piyasalardan kaynaklanan fiyat dalgalanmaları ayçiçek yağının da yükselmesine neden oldu. Fiyat artışları karşısında ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak gösterilen kanola, yüksek yağ verimi, kışın da ekilebilmesi, üçte bir daha az su tüketimi ve çiftçiye yüksek getiri sağlamasıyla öne çıkıyor. Biyoyakıtlarla birlikte de anılan kanola, bugün soya ve ayçiçeğinden sonra dünyada en fazla üretilen üçüncü yağ konumunda.

YÜKSEK PROTEİNE SAHİP

Dünyada yağlı tohum bitkileri üretiminde soyadan sonra ikinci sırada yer alan kanola, iklim isteklerinin geniş sınırlar içinde olması, yazlık ve kışlık formlarının bulunması, kısa sürede yetişmesi, dekar başına yağ veriminin yüksek olması, yabancı ot gelişimini engellemesi gibi özellikleriyle üstün bir yağ bitkisi olduğu belirtiliyor.

Küspesinde yüksek kalite ve oranda protein bulunması, erken hasada geldiği için ikinci ürün ekimine imkan sağlamasının da etkisiyle kanola ekiminin, ekonomiye de önemli katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

DAHA FAZLA YAĞ VERİYOR

Türkiye'de, 2020 yılında 349 bin 891 dekar alanda kanola üretimi yapıldı. Kanola, Türkiye'de yoğun olarak Marmara Bölgesi ile Konya'da yetiştiriliyor. Ayçiçeğine alternatif olarak ekilebilen kanola, dekar başına yaklaşık 347 kilogram üretimiyle ortalama 150 kilogram yağ verimine sahip Ayçiçeğinde 284 kilogram üretime karşılık 125 kilogram yağ elde ediliyor. Bu da, ayçiçeğine kıyasla yüzde 20 daha fazla yağ elde edildiğine işaret ediyor.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACINI KARŞILAR

Kanolaya yönelik desteklerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, başta Trakya olmak üzere uygun alanlarda ayçiçeği yerine, kanola ekilmesi durumunda Türkiye'nin yağ ihtiyacını büyük oranda karşılayacağını öngörüyor. Desteklerin artmasından dolayı ekimde ayçiçeğinden kanoloya geçiş olduğu gözlemleniyor.

Yasemin Asan