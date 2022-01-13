Süresiz nafaka için süreç hızlandı

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 'süresiz nafaka'yı sona erdirecek düzenlemeye son şeklinin verilmesi için önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında düzenlenen toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir katıldı.

"Aile hukuku ve nafaka" başlıklı toplantıda, nafaka süresine üst sınır ya da "kademeli formül" diye adlandırılan evlilik süresine göre nafakanın da aralarında bulunduğu farklı seçenekler değerlendirildi.

Öte yandan, nafaka konusunda vatandaştan gelen talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. AK Parti kaynakları, yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Kadının nafaka hakkını elinden almıyoruz, daha dengeli bir düzenleme olacak. Mağduriyet oluşturmadan mağduriyetleri giderecek bir düzenleme. Nafaka üzerinden meydana gelen kadına şiddet vakalarının da önüne geçilecek" değerlendirmesini yaptı.

Osman Özgan