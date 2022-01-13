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'Mega taşınma'nın belgeseli çekildi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 12 saatte taşınarak kırılması zor bir rekora imza atan THY, bugün yeni evinde Avrupa'nın en çok uçuş yapan, en çok yolcu taşıyan, en fazla havada kalan şirketi. Hedef dünyanın da birincisi olmak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 13 Ocak 2022 08:45
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Türk Hava Yolları, 2019 yılında gerçekleştirdiği Mega Taşınma ile sivil hava yolu tarihine geçti. 12 saatte binlerce ton stratejik yükün Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na aktarılmasını sağlayan, yıllar süren bir hazırlık aşamasının ardından gerçekleşen büyük taşınma dünyaca ünlü National Geographic kanalına da konu oldu.

İLK GÖSTERİM İSTANBUL'DA

Kanal tarafından çekilen dev taşınma belgeselinin ilk gösterimi, İstanbul'da gerçekleştirildi. THY Yönetim kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yaptığı konuşmada "Gerçekleştirdiğimiz taşınma operasyonu, yalnızca Türkiye'de değil, dünya sivil havacılığı için de dönüm noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Ülkemiz ve THY'yi zirveye taşıma yolunda gerçekleşen bu tarihi operasyonun, dünyanın en önde gelen yayın organlarından olan National Geographic aracılığıyla milyonlarca izleyiciye ulaşacak olmasından dolayı çok mutluyuz. 16 Ocak'ta belgesel yayına girecek" dedi.

12 BİN PARÇA MALZEME 5 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANLA TAŞINDI

"Sadece 12 saatlik bir sürede 33 futbol sahasına eş değer 47 bin 700 ton ağırlığındaki malzeme ve ekipman mega şehir İstanbul'un bir ucundan diğerine taşınabilir mi?" diyen İlker Aycı, bunun cevabını verdiklerini, 6 Nisan 2019 gecesi saat 02.00'den başlayarak 14.00'e kadar bu zorlu görevi tamamlayan Türk Hava Yolları ekibinin yaşadığı heyecan dolu saatlerin bu belgeselle gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Bu zorlu görevi rekor kırarak gerçekleştiren teknikerinden yer hizmetlerine, uçuş ekibinden koordinatörlere kadar her bir THY ekibine teşekkür eden Aycı "Daha THY oraya taşınmadan 'Yok efendim pistler şöyleymiş, rüzgar böyleymiş, oraya inip kalkılmazmış, oradan operasyon yapılmazmış, yapılış şekli şöyle böyleymiş, ölçek hatası varmış, şu varmış bu varmış...' Dünyada herkes eksper kesilmiş, havalimanımızı yerden yere vuruyordu. Bu dev eser, 41 ayda bir inşaat rekoru kırılarak, bir mühendislik harikası ortaya çıkarılmışken bir türlü bunun tadını çıkaramayanlar vardı. Bunu tasarlayan zeka, ardında duran devlet aklı ve vizyonu bundan hak ettiği övgüyü alamamıştı. Biz 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzemeyi naklettik, Atatürk Havalimanı'ndan son uçağı Singapur'a doğru yola çıkardıktan sonra sadece 12 saat ara verdik ve İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu sorunsuzca, zamanında gerçekleştirdik. 12 bin parça malzemeyi 1.000'i aşkın araçla, 5 binden fazla çalışanla gerçekleştirdik" diye konuştu.

SIKICI OLMASIN DİYE KONTEYNER DEVİRDİK

Taşınmayı belgesel hale getiren National Geographic yöneticilerinin "Çok sıkıcı" uyarısı üzerine içinde eşya olmayan bir konteynerin ekip tarafından devrilerek yeniden yola çıkarıldığını söyleyen İlker Aycı "Bunca yıllık evimizden ayrılmak çok zordu ama yeni evimizde de ülkemize ve Türk Hava Yolları'na rekorlar kırdırmak için yola çıktık. Hüznü geride bırakıp heyecanla dev bir başarıya imza attık" dedi.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de, National Geographic olarak 130 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi bilim insanları, kaşifleri, fotoğrafçıları ve yapımcıların ezberleri bozan hikayeleriyle dünyayı keşfettiklerini söyledi ve "Mega Taşınma gibi havacılık tarihinde önemli bir yer tutacak anlara bire bir şahitlik etmek, bunu milyonlarca izleyicimizle paylaşmak, büyük ayrıcalık" diye konuştu.

Canan ERASLAN

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