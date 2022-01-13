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Merih Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ı andı

İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kalırken, milli oyuncu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı andı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ocak 2022 08:17
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İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta Venezia'yı konuk etti. Milli oyuncu Merih Demiral'ın da 90 dakika forma giydiği mücadelede ev sahibi Atalanta sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından milli oyuncu Merih Demiral ve takım arkadaşları geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın isminin yazdığı tişörtle fotoğraf çekilerek genç oyuncuyu andı.

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