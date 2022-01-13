Türkiye'nin Grizu-263A mini uydusu fırlatma rampasında yerini aldı
Türkiye'nin Grizu-263A mini uydusu Türkiye saatine göre 13 Ocak Perşembe günü saat 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmak üzere hazırlandı.
Eklenme : 13 Ocak 2022 08:49
Türkiye'nin Grizu-263A mini uydusu Türkiye saatine göre 13 Ocak Perşembe günü saat 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmak üzere hazırlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız