Primini ödeyerek nasıl emekli olunur?

Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kurayla belirlenecek
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kurayla belirlenecek
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Primini ödeyerek nasıl emekli olunur?

Çalışanların sağlık hizmetinden yararlanması, emeklilik hakkı kazanması için devlete ödenen sigorta primi büyük önem taşıyor. Aylık ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu prim tutarı çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanarak belirleniyor. Yıllarca yatırılan bu primlerle sağlık harcamalarının bir kısmı, engelli veya malul olma durumunda bağlanacak maaş, rapor dönemlerinde alınan iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı karşılanıyor. Prim günü ve yaş dolduğunda alınacak emekli aylığının karşılığı olarak bu primler kesilmiyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Ocak 2022 09:03
Yazdır
Primini ödeyerek nasıl emekli olunur?

Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi bu yıl için en düşük 1601 lira oldu. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 1547 lira olarak uygulanacak. Doğum, askerlik borçlanması için günlük en düşük prim 53 lira, en yüksek prim 400 lira yatırılacak. Kısmi süreli çalışanlar bu yıl günlük 33.36 lira prim ödeyerek eksik günlerini 30 güne tamamlayabilir. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar bu yıl en az 625.50 lira 30 gün işçi çalıştıranlar da 1876 lira sigorta primi ödeyecek.

İsteğe bağlı sigorta, evde çalışanlar için yatırılacak prim tutarları, yurtdışı borçlanma başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-İsteğe bağlı sigorta nedir, toplu ödeme imkanı var mı?

İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar. İsteğe bağlı olarak prim yatıranların uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmasını sağlar. Yaş şartı tamamsa borçlanma yoluyla toplu ödeme ile erken emeklilik mümkün olabilir.

2-4A isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler e-devlet üzerinden veya "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahının bulunduğu yerdeki SGK müdürlüklerine başvurabilir.

3-Fazla ödenen sigorta primlerini iade alınır mı?

Birden çok iş yerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu'na fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları bulunuyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade eder. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebiliyor. Ancak emekli aylığı çalışanın mevcut prim gün sayısı üzerinden hesaplanır. Bu nedenle prim iadesi söz konusu olmaz.

4-İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim ödüyor?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişinin tercihine bağlı olmakla birlikte sınırlama bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar. Bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 1601 lira ödeyecek. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan, esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği prim ise 1547 lira olacak.

5-İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?

Birinci adımda isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuru, 18 yaşını doldurmuş olmak ve her ay prim yatırılması gerekiyor. Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, ay içinde 30 günden az çalışmak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmaması gerekiyor.

6- Kısmi süreli çalışanlar eksik prim gününü nasıl tamamlayabilir?

Kısmi süreli işlerde çalışanlar eksik prim gününü 30 güne tamamlamak için primini kendi öder. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olmayanlar asgari ücretin yüzde 20'si oranında ödeme yapıyor. GSS prim borcu olmayan part-time çalışanlar bu yıl günlük 33.36 lira prim yatırarak eksik gününü 30 güne tamamlayabilir.

KAPAT [X]

7-Yaş koşulunu yerine getiriyorum, emeklilik için borçlanmaya gideceğim. Ne kadar ödemem gerekiyor?

Doğum ve askerlik borçlanması için bu yıl en düşük prim 53 lira, en yüksek prim de 400 lira oldu.

8-Ev hizmetlerinde ayda 10 gün, altı ve üstü çalışanlar için bu yıl yatırılacak prim tutarı ne kadar?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün çalışan için en az 625.50 lira, 30 gün işçi çalıştıranlar 1876 lira sigorta primi ödeyecek. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi yatırıyor. Bu kapsamda ödenecek prim tutarı günlük 3.34 lira, 9 gün çalıştırmaları halinde de 30 lira olacak.

9- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kendi primini yatırabilir mi?

Ev hizmetlerinde aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar primini yatırabilir. Bu yıl için ödenek prim tutarı 1626 lira olacak.

10- Yurtdışında yaşayıp borçlanmaya gidecekler kaç lira prim ödeyecek?

Yurt dışı borçlanmada prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Yurtdışı borçlanması yapacakların günlük en az 75 lira prim ödemesi gerekiyor.

Hazal Ateş

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
2022 yılı için emzirme ve cenaze ödeneği tutarları belli oldu
2022 yılı için emzirme ve cenaze ödeneği tutarları belli oldu
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
Hükümet'ten çalışan anneye destek
Hükümet'ten çalışan anneye destek

Bu Habere Tepkiniz

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!

İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?

EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?

Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?

Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?

Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu

Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?

Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?

Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;

Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;

Memurlar.net'in maaş robotunda 15 Ocak maaşları yüksek görünüyor. Çünkü memurlar.net maaş robotunda hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer alıyor.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi

Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Yeteneğiyle reklam filmlerinde boy gösteren Kandıralı öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuğu oldu. Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Çalışılabilecek en iyi 100 şirket

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket

Çalışılacak en iyi şirketler listesi belli oldu. Geçen yıl 11. sırada yer alan Facebook yaşadığı skandalların ardından 36 sıra birden geriledi. Listenin zirvesinde ise dünyaca ünlü bir şirket yer aldı. Listede birçok teknoloji firması da bulunuyor. İşte çalışmak için en iyi 100 şirket...