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Babalık davası hem üvey kardeşlerini hem de avukatını mağdur etti

Adana'da yaşayan Mesut Can Silindir (30), İsotlar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İsot'un 9 yıl önce ölen işadamı babası Osman İsot'un gerçek babası olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada DNA incelemesi aşamasına gelmişken, Mesut Can Silindir iddiaya göre mirastan pay alınca İsot ailesi ile gizli bir anlaşma yaparak davadan vazgeçip, avukatı Varol Turbay'ı azletti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Ocak 2022 09:05
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Babalık davası hem üvey kardeşlerini hem de avukatını mağdur etti

Adana Barosu'na kayıtlı ünlü avukat ve hayırsever işadamı Osman İsot evliyken yanında sekreter olarak çalışan Candan Sakru (66) ile birliktelik yaşadı. Sakru, 30 yıl önce Osman İsot'tan hamile kaldı. Osman İsot karısı Ender İsot'tan boşanamayacağını belirterek Sakru'dan çocuğu aldırmasını istedi. Ancak Sakru bebeği doğurmaya karar verdi. Candan Sakru, bu sırada evli 5 çocuk babası Semih Görgün Silindir ile ilişki yaşamaya başladı. Sakru, Silindir'e kendisinden hamile kaldığına inandırdı. Mesut Can Silindir 1992 yılında dünyaya geldikten sonra Semih Görgün Silindir'in nüfusuna kaydedildi. Bebeğin dünyaya geldiğini öğrenen Osman İsot da bir dizi ameliyatlar geçiren Mesut Can Silindir'i hastanede ziyaret etti. Semih Görgün Silindir, resmi nikahlı eşi Gülcay Silindir'i terk ederek Candan Sakru ile imam nikahlı olarak yaşamaya başladı.

BİYOLOJİK VE KÜTÜK BABASI AYNI YIL VEFAT ETTİ

Mesut Can Silindir'in biyolojik babası Osman İsot, 20 Kasım 2013'te vefat etti. Cenazesi İstanbul Bebek Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Aynı yıl Mesut Can'ın kütük babası Semih Görgün Silindir de hayatını kaybetti. Candan Sakru da İsot ve Silindir'in vefatından sonra gerçeği oğluna anlattı. Sakru, Mesut Can'a gerçek babasının Osman İsot olduğunu söyledi. Gerçeği öğrenen Mesut da dava açmaya karar verdi ve yargı sürecini başlattı. Mesut Can Silindir babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla İsot ailesine karşı babalık davası açtı.

İDDİAYA GÖRE MİRAS PAYI ALDI, DAVADAN VAZGEÇTİ

Dava devam ederek DNA incelemesi aşamasına gelmişken, Mesut Can Silindir iddiaya göre mirastan pay alınca İsot ailesi ile gizli bir anlaşma yaparak davadan vazgeçti, hem avukatını hem de nüfusta kayıtlı 5 üvey kardeşini mağdur etti. Avukat Varol Turbay da vekalet ücretini tahsil edebilmek için Mesut Can Silindir ile nüfusta görünen 5 kardeşine dava açtı. Üvey olan abla Selvi Silindir (35) de kendilerinden haksız yere vekalet ücreti istendiğini belirterek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, Mesut Can Silindir'in öz kardeşi olmadığını söyledi.

ÜVEY KARDEŞİM OLDUĞUNU TELEFONDA ÖĞRENDİM

Mesut Silindir'in nüfusta kız kardeşi olarak görünen ancak üvey olan Selvi Silindir de işadamı Osman İsot'un mezarının açılarak DNA testi yapılmasını istedi. Selvi Silindir şikayet dilekçesinde, "Hayatta olmayan babam Semih Görgün'ün nüfusunda olan Mesut'un biyolojik babası Osman İsot'tur. Üvey kardeşim Mesut'un annesi Candan Şakru ile annem Gülay Silindir'in kasım ayı ortalarında yaptığı telefon konuşmasındaki çelişkili beyanları sonucu gerçeği öğrendim. Bu ailemiz için kabul edilebilecek bir durum değil. İki taraf için de ağır manevi yıkım oldu. Babam Semih Görgün Silindir Mesut'un biyolojik babası değildir. Yok hükmündeki tanımanın iptaline karar verilmesini istiyorum" dedi.

HEM BİZİ HEM DEVLETİ KANDIRDILAR

Selvi Silindir, "Mesut'un annesi Candan Sakru beni 22 kasımda telefonla aradı. Candan Sakru'nun çelişkili beyanları nedeniyle Osman İsot ile DNA yapılmasını söyledim. Rahmetli babam Mesut ve annesi Candan Sakru annemi terk etti. Babasız büyüdük. Bu durumda Candan hem annemi hem de Osman İsot'u kandırdı. Mesut kardeşim çıkmazsa ona ve annesine tazminat davası açacağım. Bu kişiler bizimle birlikte SGK'yı da yanılttı. Yıllarca haksız maaş alıp devleti de kandırmış oldular. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu hukuksuzluğa el atmasını istiyorum" dedi. Avukat Varol Turbay ise, "Yasalarımız menfaati ihlal olan herkesin tanımanın iptali davası açabileceğini hüküm altına almış. Bu durumda Mesut'un kardeşleri, akrabaları, SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısaca maddi veya manevi menfaati olan herkes babalığın iptalini isteyebilir. Özellikle SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davanın takipçisi olmak zorundadır" diye konuştu. İsotlar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İsot, 2013'te vefat eden babası Osman İsot adına Adıyaman'da Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Liseye babasının ismi verildi.

Ceyhan TORLAK

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