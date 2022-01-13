Yargıtay'dan emsal karar! Lüks harcama kusur sayılmaz

Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kurayla belirlenecek
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kurayla belirlenecek
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan emsal karar! Lüks harcama kusur sayılmaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ortak kusurlu bulunan çiftten kadının durumunun iyi olması nedeniyle erkeğe tedbir nafakası verilmesini doğru bulmadı. Uzun süren yargılama sonrasında ilk derece mahkemesince ortak kusurlu bulunan çift boşanırken, kadının durumunun iyi olmasından kaynaklı olarak erkek lehine nafaka verilmesine hükmetti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Ocak 2022 09:08
Yazdır
Yargıtay'dan emsal karar! Lüks harcama kusur sayılmaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını, "Kadının mali durumunun iyi olması erkek yararına tedbir nafakası tayinini haklı kılmaz" diyerek bozdu. Aynı zamanda boşanma nedenleri arasındaki kadının lüks harcamaları da kusur sayılmadı.

Eskişehir'de yaşayan Ayten T., eşi Yunus T. ile mal paylaşımı sebebiyle yaşadığı tartışma sonrasında evi terk ederek Fethiye'ye gitti. Fethiye'de yaşamaya başlayan Ayten T., kocası Yunus T.'nin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, evden kovduğunu, baskı uyguladığını belirterek boşanma davası açtı. Bunun üzerine Yunus T. de, Ayten T.'nin tekrar Kuşadası'na dönerek orada yaşamak istediğini, daha sonra evi terk ettiğini, eşinin habersiz yaptırdığı estetik ameliyatı ile lüks harcamalarını sorun etmediğini, iddiaların doğru olmadığını, davanın reddini istedi.

ÇİFT ORTAK KUSURLU BULUNDU

Eskişehir 3. Aile Mahkemesinde görülen davada, Ayten T.'nin, Yunus T.'den rahatsız olması ve ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntıya rağmen tekrar Kuşadası'na gidip orada yaşamasını istediği, taraflar arasında mal paylaşımı sebebiyle tartışma çıktığı, Yunus T.'nin eşine tehdit içeren sözler sarf ettiği, tarafların boşanmaya sebep olan olaylarda ortak kusurlu olmaları nedeniyle her iki davanın da kabulü ile boşanmalarına karar verildi.

ERKEK LEHİNE NAFAKAYA HÜKMEDİLDİ

Tarafların tazminat taleplerinin ve kadının nafaka taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Yunus T.'nin bin lira emekli maaşı ve bin 200 lira kira gelirine sahip olmasına rağmen üç yıllık kirayı peşin aldığı ve kesintilerden sonra geriye 600 lira emekli maaşının kaldığını göz önünde bulundurdu. Ayten T.'nin yüklü bir mal varlığına sahip olduğu, kira gelirinin 10 bin liranın üzerinde olduğu, erkeğin bu durumunun geçici olduğunu dikkate alan mahkeme, Yunus T.'nin lehine aylık 800 lira tedbir nafakası ile toptan 20 bin lira yoksulluk nafakası almasına hükmetti.

MEVLÜT HASGÜL

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü tavuk kavgasında 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü tavuk kavgasında 3 kişi tutuklandı
Metin Gürcan hakkındaki iddianame Savcılığa iade edildi
Metin Gürcan hakkındaki iddianame Savcılığa iade edildi
Metro saldırganı için istenen ceza belli oldu
Metro saldırganı için istenen ceza belli oldu
Sıla'yı darbeden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti
Sıla'yı darbeden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti

Bu Habere Tepkiniz

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net'in maaş robotunda 15 Ocak maaşları yüksek görünüyor. Çünkü memurlar.net maaş robotunda hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer alıyor.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Yeteneğiyle reklam filmlerinde boy gösteren Kandıralı öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuğu oldu. Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Çalışılabilecek en iyi 100 şirket
Çalışılabilecek en iyi 100 şirket
Çalışılacak en iyi şirketler listesi belli oldu. Geçen yıl 11. sırada yer alan Facebook yaşadığı skandalların ardından 36 sıra birden geriledi. Listenin zirvesinde ise dünyaca ünlü bir şirket yer aldı. Listede birçok teknoloji firması da bulunuyor. İşte çalışmak için en iyi 100 şirket...