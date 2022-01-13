Iğdır'da aç kalan kurtların, telef ettikleri atı yemesi kameraya yansıdı

Çalışılabilecek en iyi 100 şirket

Çalışılacak en iyi şirketler listesi belli oldu. Geçen yıl 11. sırada yer alan Facebook yaşadığı skandalların ardından 36 sıra birden geriledi. Listenin zirvesinde ise dünyaca ünlü bir şirket yer aldı. Listede birçok teknoloji firması da bulunuyor. İşte çalışmak için en iyi 100 şirket...