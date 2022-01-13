Volkswagen son 10 yılda en düşük satışları yaptı, yükselen trend BMW

Elekrikli araç üretimiyle birlikte satışları dört katına çıkmasına rağmen Volkzwagen Almanya'da yüzde 8,1, Çin'de ise yüzde 14,8 en büyük düşüşü yaşadı. Satış ve pazarlama yetkilisi Klaus Zellmer, "Olağandışı zorlu koşullar altında Volkswagen tatmin edici bir satış sonucuna ulaştı. Ancak, çiplerin üretim üzerindeki büyük etkileri tam olarak telafi edilemedi" açıklamaısnı yaptı.

VW satışların düşmesine karşılık, lüks otomobil üreticisi BMW 2,21 milyon adetlik satışla rekor gerçekleştirdi. BMW'nin rakibi olan Daimler geçtiğimiz cuma günü, Mercedes-Benz satışlarının 2021'de %5 düştüğünü ve dünya çapında en çok satılan premium otomobil üreticisi olarak tacını beş yıldan beri ilk kez BMW'ye kaptırdığını bildirdi.

Kaynak: Reuters