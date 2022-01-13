Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu

Açığa alınması ve hakkında soruşturma başlatılması Türkiye gündemi olan Kaymakam Miraç Akbulut hakkında yapılan soruşturma tamamlandı. Kaymakam Miraç Akbulut Bartın Vali Yardımcısı olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı iken 29 Ekim törenlerinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut hakkında Ordu Valiliği, iddiaları yalanlayarak "Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı, görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Miraç Akbulut kimdir?

18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan ve aslen Rize ili Çayeli ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli Kaymakam Adayı olarak başladı. Kaymakam Refikliği stajını İzmir-Bayındır ve Diyarbakır-Sur ilçelerinde tamamlayan Akbulut, 10 Haziran 2019 tarihinde Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görevine başladı.

Miraç Akbulut 30.08.2021 tarihinde Korgan Kaymakamlığı görevine atandı.