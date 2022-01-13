Açığa alınan Korgan Kaymakamı Miraç Albayrak Vali Yardımcısı oldu

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kurayla belirlenecek
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kurayla belirlenecek
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Açığa alınan Korgan Kaymakamı Miraç Albayrak Vali Yardımcısı oldu

Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yaptığı konuşma sonrası açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut Vali Yardımcısı oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ocak 2022 10:04
Yazdır
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Miraç Albayrak Vali Yardımcısı oldu

Açığa alınması ve hakkında soruşturma başlatılması Türkiye gündemi olan Kaymakam Miraç Akbulut hakkında yapılan soruşturma tamamlandı. Kaymakam Miraç Akbulut Bartın Vali Yardımcısı olarak atandı.

Miraç Akbulut kimdir?

18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan ve aslen Rize ili Çayeli ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli Kaymakam Adayı olarak başladı. Kaymakam Refikliği stajını İzmir-Bayındır ve Diyarbakır-Sur ilçelerinde tamamlayan Akbulut, 10 Haziran 2019 tarihinde Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görevine başladı.

Miraç Akbulut 30.08.2021 tarihinde Korgan Kaymakamlığı görevine atandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için yarın son gün
Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için yarın son gün
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi
Valilikten tek sıra halinde karda yürüyen göçmenlerle ilgili açıklama
Valilikten tek sıra halinde karda yürüyen göçmenlerle ilgili açıklama
TİHEK'ten şarkıcı Leman Sam'ın paylaşımına ilişkin açıklama
TİHEK'ten şarkıcı Leman Sam'ın paylaşımına ilişkin açıklama
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek
Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

Bu Habere Tepkiniz

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net'in maaş robotunda 15 Ocak maaşları yüksek görünüyor. Çünkü memurlar.net maaş robotunda hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer alıyor.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Yeteneğiyle reklam filmlerinde boy gösteren Kandıralı öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuğu oldu. Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Çalışılabilecek en iyi 100 şirket
Çalışılabilecek en iyi 100 şirket
Çalışılacak en iyi şirketler listesi belli oldu. Geçen yıl 11. sırada yer alan Facebook yaşadığı skandalların ardından 36 sıra birden geriledi. Listenin zirvesinde ise dünyaca ünlü bir şirket yer aldı. Listede birçok teknoloji firması da bulunuyor. İşte çalışmak için en iyi 100 şirket...