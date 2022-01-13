Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretine ilişkin inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU

Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a bir askerin yağmurdan korunması için şemsiye tuttuğu görüldü. Bu durum ise sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu kabul edilemez bulurken bazıları da servetini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan Bülent Ersoy'a saygı gösterisi olduğu şeklinde yorumlar yaptı.