Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,74 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 2.057,47 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,68 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,68'le bilişim ile holding ve yatırım oldu.

Dün yüzde 0,89 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi günü 2.064,21 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının zayıf seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 1.970 seviyelerinin destek, 2.070 ve 2090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor.