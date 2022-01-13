Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 2.075,12 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,91 puan değer kazanarak 2.075,12 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,03 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 7 ile 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiği bildirdi.

Yurt içinde ise, sanayi üretimi endeksinin kasımda yıllık yüzde 11,4 yükselerek beklentileri aşmasının ardından etkisini artıran alımlarla Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını kaydeden analistler, öğleden sonra, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.