Antifriz vücuda zararlı mı? Kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içti
Konya'nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Ocak 2022 10:59
Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen S.A.A. (25) daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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