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Fenerbahçe dejavu yaşıyor

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirdiği isimler konusunda tanıdığı simalarla devam etmeyi sürdürüyor. Son olarak Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Ocak 2022 11:02
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Fenerbahçe dejavu yaşıyor

Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal dışında Ersun Yanal, Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Christoph Daum 2 kere göreve gelen isimler arasında yer aldı. Bir başka özellik ise İsmail Kartal 2014'te görevden alınırken yeni sezona Pereira başlamıştı. Şimdi ise Portekizli gitti ve Kartal geldi. Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi ise kötü gidişatı sonlandırıp istikrarı yakalayarak İsmail Kartal ile yeniden başarıyı sağlamak.

ERSUN YANAL

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 2014 sezonunda göreve geldi. Sarı-lacivertli ekip ile bir kez şampiyonluk yaşayan Yanal, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile fikir ayrılıkları sebebiyle veda etti. İlk döneminde 407 gün görevde kalan ve 40 maçta 24 galibiyet 6 beraberlik 10'da mağlubiyet yaşamıştı. Ardından 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik adamı tekrar göreve getirdi. Bu defa 446 gün görevde kalan Yanal, bu süreçte 54 maça çıkıp 27 galibiyet 13 beraberlik 14'te mağlubiyet aldı.

VITOR PEREIRA

Portekizli teknik adam, 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal'ın yerine getirilmişti. 431 günlük Fenerbahçe macerasında 61 maça çıkan Pereira, 37 galibiyet 15 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. 53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu sezon başında sarı-lacivertli ekibin başına tekrar getirildi. Aldığı kritik ve tartışılan kararlarla gündemdeki yerini koruyan Pereira ile sezonun ilk yarısı bitmeden yol ayrımına gidildi. Pereira, sezonun ilk yarısında, 25 maçta 11 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

İSMAİL KARTAL

Son olarak BB Erzurumspor'u çalıştıran 60 yaşındaki teknik adam, dün itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu oldu. Daha önce Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü de yapan Kartal, 2014-2015 sezonunda Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti. Kartal, Fenerbahçe kariyerinde bir kez Türkiye Süper Kupası kazandı. 2014-15 sezonunda 285 gün görevde kalan İsmail Kartal, 46 maçta; 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

AYKUT KOCAMAN

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'de 1 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası kazandı. 2010 sezonunda göreve gelen Kocaman ile 2013 sezonun yollar ayrıldı. 3 sezonda 114 maçta 66 galibiyet 23 beraberlik 21 yenilgi alan kocaman sonrasında Fenerbahçe'ye veda etti. 2017-2018 sezonunda tekrar göreve getirilen 56 yaşındaki teknik adamın ikinci dönemi ise kısa sürdü ve 47 maçta 29 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

CHRISTOPH DAUM

Alman teknik adam Fenerbahçe'ye ilk 2003 sezonunda gelmişti. 2006 sezonunda kadar görevde kalan deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekibin başında 2 şampiyonluk yaşamıştı. Daum, toplamda,102 maça çıkıp 74 galibiyet 15 beraberlik 13'de yenilgi elde etti. 2009 sezonunda tekrar Fenerbahçe ile yolları kesişen Daum'un dönemi sadece 1 sezon sürdü. Türkiye Süper Kupası'nın sahibi olan Daum, 34 maçta; 23 galibiyet, 5 beraberlik 6 mağlubiyet elde etti. Daum ayrıca Türkiye'de Beşiktaş ve Bursaspor'u da çalıştırdı.

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