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İstanbul'da 2021'de şehirler arası otobüs seferleri yüzde 40 arttı

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan:- "2020 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda toplamda 257 bin 346 otobüs sefer yaptı. 2021 yılında ise bu rakam 370 bine çıktı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 11:22
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İstanbul'da 2021'de şehirler arası otobüs seferleri yüzde 40 arttı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 2021 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 370 bin otobüsün sefere çıktığını, bir önceki yıla göre sefer sayının yüzde 40 arttığını belirtti.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bir dönem yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini hatırlattı.

Vakaların azalmasıyla birlikte yüzde 100 kapasiteyle hizmet sunduklarını belirten Özcan, "Tam kapasiteyle birlikte firmalarımız para kazanmaya başladı. Bu nedenle 2021 yılı, 2020'ye göre iyi geçti." diye konuştu.

- "Otobüs fiyatlarında yeni tarife beklentisi içerisindeyiz"

Özcan, 2021 yılında yolcu ve sefer sayılarının arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"2020 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda toplamda 257 bin 346 otobüs sefer yaptı. 2021 yılında ise bu rakam 370 bine çıktı. 2021 yılında, bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 40, yolcu sayısı yüzde 30 arttı. Ama bu önceki yıllara göre kıyaslandığında yine de az. Normalde otogardan kış aylarında 1200 ile 1300, bayramlarda günlük 2500 ile 2700 arasında otobüsün kalkması lazım. Ama yine de memnunuz, yolcularda memnun. Ancak mazot fiyatlarının artması, otobanlardaki fiyat güncellemeleri bizi etkiledi. Bu aralıklarda yolcu bilet fiyatlarımız da yükselmedi. Hala eski tarifeden yolcu taşıyoruz. Bu durum bizi çok etkiliyor. Bu nedenle otobüs fiyatlarında yeni tarife beklentisi içerisindeyiz. Bunun içinde yakın zamanda yetkililerle görüşeceğiz."

Eskiden yolcu taşımacılığında fiyat tarifelerinin 4 ay sabit olduğunu ve asla değişmediğini dile getiren Özcan, "Ama bakanımız bize bir kolaylık sağladı. Artık maliyetlerin artmasından kaynaklı bakanlığa müracaat ettiğimiz zaman otobüs bileti fiyatları değişebilecek. Bu çok güzel bir haber. Artık fiyatlar için 4 ay beklememize gerek yok."dedi.

- "Hava yolu çok ucuz mağdur oluyoruz"

Özcan, bakanlıktan otobüs taşımacılığından taban fiyat belirlenmesi için de talepte bulunduklarını vurgulayarak, "Bu durum firmalar arasında rekabeti engelleyecek. Bunu yanında hava yolu için de taban fiyatı belirlenmesini istiyoruz. Çünkü çok ucuz fiyata yolcu taşıyorlar. Bu durum bizi mağdur ediyor. Ayrıca devletimizden KDV indirimi istiyoruz." diye konuştu.

D2 belgeli usulsüz yolcu taşımacılığın kendilerini olumsuz etkilediğinin altını çizen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolcularımız bu taşımacılığı tercih ediyor. Bunun engellenmesi lazım. D2 belgeli taşımacılık istemiyoruz. D2 belgelilerin grup taşımacılığı yapması lazımken, illere ve ilçelere normal yolcu taşıyorlar. Herkes işini yapsın. Ayrıca servis taşımacılığı noktasında da bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunun çözülmesi için de çalışma yapıyoruz. Toplanma merkezlerinden bilet alan yolcuların belediyenin bize sağlayacağı imkanla otogarlara taşınması istiyoruz. Bunun için çalışma içerisindeyiz. Biz bütün firmaların yolcu taşımacılığının birleşmesinden yanayız."

- "2022 yılından daha ümitliyiz"

Firma yetkilisi Erdem Yücel ise 2021 yılında koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla seyahat etmeye bir özlem oluştuğunu belirtti.

Yücel, bu durumun otobüs sefer ve yolcu sayısını arttırdığını anlatarak, "Bu durum seferlerin yüzde 40 artmasına neden oldu. 2022 yılından daha ümitliyiz. Yolcu sayımızın 2021'e göre daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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