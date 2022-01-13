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Akkuyu NGS'den yeni yıla özel klip

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 4 üniteye sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat lisanslarının alınmasının, projenin yaşam döngüsünde önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 11:37
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Zoteeva, yazılı açıklamasında, Gülnar ilçesinde inşaatı süren Akkuyu NGS'de geçen yıl yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Geçen yıl santralinin üçüncü güç ünitesinin temelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katılımıyla atıldığını anımsatan Zoteeva, bununla dünyadaki en büyük nükleer güç santrali inşaat sahası statüsünü elde ettiklerini belirtti.

Zoteeva, Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK), dördüncü ve son güç ünitesinin inşaatına lisans verilmesine ilişkin kararı onaylamasının da önemli gelişmelerden olduğunu hatırlatarak, "Toplamda 4 üniteye sahip nükleer santralimizin inşaat lisanslarının alınması, projemizin yaşam döngüsünde önemli bir aşamaydı. Bununla birlikte nükleer santralimizin inşasına yönelik lisanslama sürecini tamamlamış olduk. Dördüncü güç ünitesinde de tam teşekküllü çalışmalara başlamaya hazırlanıyoruz. 2022 yılı başında nükleer adanın binaları için temel plakasının yapımına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz Akkuyu NGS inşaatını başarıyla tamamlamak"

Akkuyu Nükleer AŞ olarak 2030 yılına kadar önemli hedefleri gerçekleştireceklerini belirten Zoteeva, şunları kaydetti:

"Ana hedefimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının başarıyla tamamlanması, güç ünitelerinin devreye alınması ve istikrarlı bir şekilde elektrik üretilmesidir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir endüstri inşa ediyoruz. Bu da diğer sektörlerin gelişmesine ivme kazandıracak. Hedefimiz, santralin yapım sürecinde bile bölgeye fayda sağlayabilmek. Bunun için eğitim etkinlikleri düzenliyor, sağlık ve eğitim kurumlarını destekliyor ve buna yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllar boyunca komşu olacağımız insanların daha bugünden nükleer enerjiden fayda elde etmesini hedefliyoruz."

Öte yandan, Akkuyu NGS sahasında şirket tarafından yeni yıla özel hazırlanan "Azimli Vals" adlı Rusça şarkı için klip çekildi.

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