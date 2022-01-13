İstanbulkartının bakiyesi yetersiz kalınca yangın tüpünü alıp kaçtı
Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen yolcunun, İstanbulkartının bakiyesi yetersiz çıkınca araçtaki yangın tüpünü alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 12:13
Alınan bilgiye göre, dün Beykoz-Mecidiyeköy arasında çalışan İETT otobüsüne Levent durağında binen bir kişinin, İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.
Kartına yükleme yapılması istenen yolcu, araçtan inmeyerek şoförle tartışmaya başladı. Şoför, kabinden çıkarken kapısını iten kişi, araçtan indi.
Ardından tekrar İETT otobüsüne binen şahıs, ön taraftaki yangın tüpünü alıp kaçtı.
Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız