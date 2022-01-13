Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta 156 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 156 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 13:13
Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinde 5, Durağan'da 3, Boyabat'ta 4, Erfelek'te 9 ve Ayancık'ta 33 olmak üzere 54 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Ağlı'da 1, Azdavay'da 2, Bozkurt'ta 26, Cide'de 5, Çatalzeytin'de 21, Doğanyurt'ta 5, İhsangazi'de 5, Küre'de 10, Şenpazar'da 5 ve Taşköprü'de 2 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Tokat'ta da il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Akkuyu NGS'den yeni yıla özel klip
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 4 üniteye sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat lisanslarının alınmasının, projenin yaşam döngüsünde önemli bir aşama olduğunu bildirdi. Zoteeva, yazılı açıklamasında, Gülnar ilçesinde inşaatı süren Akkuyu NGS'de geçen yıl yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak