Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
Gaziantep FK'de, 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Kulüpte daha önce de 5 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ocak 2022 13:57
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.
Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız