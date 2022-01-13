Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı dolayısıyla merhumun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 14:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız