'İş gücü piyasasında artık 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacaktır'

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Aradığım elemanı bulamıyorum." mazeretine son verdiklerini belirterek ülke ekonomisinin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için mesleki eğitime geçiş yapıldığını söyledi.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde istihdam oranının yüzde 88 gibi yüksek bir seviyede olduğunu belirten Karahocagil, kapasitenin arttırılmasının da istihdama katkı sağlayacağını dile getirdi.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini vurgulayan Karahocagil, Mesleki Eğitim Merkezlerinin çırak öğrencilerine asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30 kadar, yani 2022 itibarıyla 1276 lira, kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin en az yarısı kadar, yani 2126 lira ödenmesi kararı alındığını aktardı.

Karahocagil, bu ücretlerin tamamının devlet katkısı olarak işletmelere bizzat devlet tarafından ödeneceğini dile getirerek "Mesleki eğitimde yeni bir dönem başlayacak ve iş gücü piyasasında artık 'Aradığım elemanı bulamıyorum.' mazereti ortadan kalkacaktır." diye konuştu.

Mesleki ve teknik eğitimi destekleyici birçok adım attıklarını belirten Karahocagil, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe gençlere daha çok fırsat sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.