67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2021-2022 akademik yılı lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.

Bazı yükseköğretim kurumları tarafından yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarına ilişkin ilanlar yayımlanmaya başlandı.

Bir kısım üniversite ise tarihleri ilan etmiş ama henüz başvurular başlamamıştır.

Toplamda 67 üniversite yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı için ilana çıktı.

Yayımlanan yüksek lisans ve doktora ilanları için TIKLAYINIZ

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