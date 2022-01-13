DEVA İl Başkanı yurt dışına kaçarken FETÖ'den gözaltına alındı
Terör örgütü FETÖ'nün yeniden yapılanmasını yönelik düzenlenen operasyonda, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya'da gözaltına alındı. Günaydı'nın evindeki aramada da çok sayıda dokümana ulaşıldığı öğrenildi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, FETÖ'ün yeinden yapılanmasına yönelik çalışmalarda yer aldığı tespit edildi. Hakkında gözlatı kararı veriilen Günaydı'nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada İl Başkanı Günaydı'na ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.
YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Öte yandan, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ise, yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Günaydı'nın jandarma ekiplerince Kastamonu'ya getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız