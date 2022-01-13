TESK Başkanı Palandöken, 'Perakende Yasası'nın bir an önce çıkmasını' istedi

Palandöken, yazılı açıklamasında, yüzlerce farklı ürünün bir dükkanda satılmasının ticari ahlaka aykırı olduğunu bildirdi.

Herkesin artık kendi işini yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, üreticinin, esnafa ve zincir marketlere farklı fiyattan ürün satması yüzünden "ürün esnafta pahalı" algısı oluştuğunu ve esnafın bununla mücadele ettiğini vurguladı.

Bendevi Palandöken, bir üründen 10 tane alan esnafa farklı, yüz bin tane alan zincir marketlere farklı fiyat verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve zincirlerin açılış saatleri, konumları ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. 2 milyonu aşkın esnafımız bu yasayı bekliyor. Tütün mamulü ve alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik gibi), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışını zincir marketler yapmamalı. Bir ürünü satarken o ürün hakkında tam anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. Ehliyete parayla sahip olunabilir ama araba kullanmak parayla satın alınamaz. Yani herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze meyveyi manav satmalı."