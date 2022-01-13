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Ahmet Nur Çebi: Önder Karaveli şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüdür

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörünün Önder Karaveli olduğunu belirtirken, Futbol AŞ Genel Müdürlüğü yapan Ceyhun Kazancı'nın da sportif direktörlüğe getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 15:41
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Başkan Çebi, Vodafone Park'ta, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı'nın da katılımıyla düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş için altyapı projesinin önemli olduğunu vurgulayan Çebi, "Beşiktaş başkanı olarak 'hocayla devam ediyoruz' diyorum ama hala 'Beşiktaş'ın hocası kim, maç maç mı gideceksiniz' deniyor. Önder Karaveli'nin teknik direktör olduğunu bildikleri halde bunu polemik konusu yaparak Beşiktaş'ı zayıflatmaya çalışıyorlar. Önder hoca, Beşiktaş altyapısında büyük başarılara imza attı ve atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren, öz kaynaklarıyla beslenen bir projeye başlamıştır. Hocamızla beraber burada altyapıda neler yapacağımızı ifade ettik, Mehmet Ekşi hocayla. Rize maçına çıkan 9 çocuğumuzun yanında bir o kadar iyi çocuğumuz olduğunu söylemek istiyorum. 1 yıl önce başlattığımız projenin meyve vermeye başladığını, Beşiktaş'ın da bundan faydalanmaya başladığını söylemek istiyorum. Rize maçında da bunun ispatını yaptık. Daha da iyi olacağız. Önder hoca büyük bir projenin parçası olmaya devam edecektir. Birinci önceliğimiz budur. Hocamız şu anda teknik direktördür ve bu projenin parçası olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'yı sportif direktörlük görevine getirdiklerini bildiren Çebi, "Her zaman bazı kesimler 'siz yöneticisiniz futboldan ne anlıyorsunuz, profesyonelleşin' diyorlar. Biz bunu yapıyoruz, bunu yaparken bizi eleştirenler art niyetlidir. Ceyhun Kazancı benim için değil camia için bir şanstır. Kendisinin ne kadar başarılı olduğunu zaman içinde göreceksiniz. Kendisine güvendiğimizi, güvenmemiz gerektiğini ısrarla ifade etmek istiyorum. Galatasaray Lisesi mezunuymuş... Bir liseden mezun olacaktı. Okul baskısına rağmen genç yaşında kongre üyesi oldu. Bu konudaki eleştirileri çirkin buluyorum. Önemli olan orada Beşiktaşlı olarak kalabilmektir." diye konuştu.

Kazancı'nın daha önce menajerlik yaptığını ancak bu görevini sürdürmediğini söyleyen Çebi, siyah-beyazlı futbol adamının geçmiş konularla eleştirilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Altyapıda tesisleşme çalışmalarına başladıklarını aktaran Çebi, projelerin çizildiğini ve genç oyunculara daha sağlıklı imkanlarla çalışabilecekleri tesisler kuracaklarını, projeleri icra etme vaktinin geldiğini kaydetti.

- "Bu çocuklara süre vermek bizim asli görevimiz olacaktır"

Altyapı hamlesinin Beşiktaş'ın ekonomisine katkı sağlayacağını anlatan Başkan Çebi, "Futbol ekonomisi taşıyabileceğimiz seviyeden çıkmıştır. Bu işi taşımak artık imkansız hale gelmiştir. Bunu gelince gördük ve Mehmet Ekşi ile düğmeye bastık. Hocanın kararlılığı, yönetim kurulunun altyapı oyuncularının oynama isteği ve teknik direktörümüzün varlığı işimizi kolaylaştırmıştır. Bu çocuklara süre vermek bizim asli görevimiz olacaktır. Beşiktaş'ın ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Artık geri dönüş yok. Kulüp şampiyon oldu kimse bize aferin demedi. Eleştirileri bünyemiz kaldırıyor. Benim için aslolan Beşiktaş menfaatleridir. Klavye şövalyelerinden dolayı fikrimi değiştirmem. Takdiri genel kurul yapar. Genel kurul bu şekilde çalışmamızı sevmemişse cezalandırır. Kongrenin Beşiktaş altyapı ve ekonomisinin düzeldiği bir yönetimi tercih edeceğinden şüphem yok." şeklinde konuştu.

Gelecek sezon için Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in geleceğine yönelik iddiaları da cevaplayan Çebi, "Eksiklerimizi giderme konusunda önceliğimiz öz kaynak. Eksikleri oradan gideremezsek gelişime açık, hesaplı, başarıya aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz. Şenol hoca bu kulübe 2 kupa kazandırmıştır, Avrupa maçlarında başarı sağlamıştır. Benim için de değerlidir. Bugün benim hocam Önder Karaveli'dir. Onunla beraber yola devam ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Biz bir düzen kurduk, büyük bir plan ve proje var. Bu projenin parçası olmaya devam edeceğiz. Şenol hocama da geçmişteki başarıları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların kulübün verdiği ücreti kabul etmeleri halinde yola devam edebileceklerini söyledi.

- Kazancı: "Altyapılarda oyuncu yetişiyor ama önemli olan doğru yönetebilmek"

Siyah-beyazlı ekibin yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, 22 yıllık kongre üyesi olduğunu ve futbolun birçok gelir getiren kolunda çalıştığını belirterek şunları aktardı:

"İşin teknik tarafına baktığımızda sahada taktiğe karışmak bizim işimiz değil. Önemli olan hocanın oyuncuları ve kulübün futbol tarafını en sağlıklı şekilde yürütecek yapı oluşturmak. Bunun için yönetim ve profesyonellerin önemli görevleri var. Altyapı projesi ilk kez söylenen proje değil. Her daim başlangıcı söylenmiş ama devam getirilmemiş bir proje. Bunun birçok bacağı var. Tesisleşme altyapı projesinin çok önemli bir ayağı. Altyapılarda oyuncu yetişiyor ama önemli olan doğru yönetebilmek. Pazar günü Emirhan'la tanıştı futbol camiası. Önemli olan onu hep oralarda tutabilmek. Her zaman altyapıdan çıkan oyuncu Beşiktaş'ta oynayacak diye bir şey yok. Olacak oyunculara doğru zamanda o fırsatı sunmak önemli. Bizim uzun süredir hocamızla detaylandırdığımız proje, altyapı koordinasyon projesiyle futbolcuları doğru zamanda A takıma monte etmek. Altyapıda doğru gelişim gösteren oyuncular A takımda her zaman şans bulabilir. Transfer politikamızı da buna göre şekillendiriyoruz. Kerem Kalafat aramıza katıldı son olarak. Yakından takip ediyorduk. Yeteneğine her zaman inandığımız bir oyuncuydu. Ona şans vermek boynumuzun borcu."

Önder Karaveli'nin işin merkezinde olacağını vurgulayan Kazancı, "Her oyuncuyla ilgili 5 senelik bir plan yapılmalı ve bununla ilgili adımları atabilmek önemli. Önder hoca işin merkezinde olacak. Yurtdışından gelecek oyuncuların da geliştirilmesi en önemlisi. Kulüplerin ekonomik durumu malum. Üreten, geliştiren ve pazarlayan bir yapı kurmak istiyoruz. Giden oyuncuların yerini altyapıdan gelenlerle doldurmak ve bu sürekliliği sağlamak gerekiyor. Bunu yapmak için kolları sıvadık." diye konuştu.

Atletik performans birimi kuracaklarını aktaran Kazancı, şunları kaydetti:

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"Dünya futbolunda ilim, bilim, teknoloji, yazılım işin merkezinde. Biz de bu yazılımları sistemimize kazandırdık. Oyuncu izlerken analiz kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokmak istiyoruz. Denk bütçe mantığı bizim için son derece önemli. Kulübün bünyesinde analiz departmanı da olacak. Hocalar değişse de değişmeyecek bir analiz sistemi olacak. Bütün oyuncuların tek tek analizlerinin yapılacağı bütün yazılımları bünyemize kattık. Bu sistemi daha da güçlendirerek yürürlüğe sokacağız. Bizi çok heyecanlandıran yetenekler var altyapıda. Umarım bu projeler, Beşiktaş'a ve Türk futboluna büyük katkılar getirir."

- Karaveli: "Beşiktaş artık genç oyuncularıyla çok şey yapacaktır"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, kendisini Türk futboluna ve gençlere adadığını belirterek, "Bundan hiç vazgeçmedim, geçmeyeceğim de. Beni bugünlere getiren, bana futbolcu olma şansı tanıyan, sonra antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için de adanmış bir hayatım var. Beni Beşiktaş öz kaynak düzeni beni bu hale getirdi. Serpil Hamdi Tüzün hocanın kurup geliştirdiği, Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş öz kaynak düzeninin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Azerbaycan'da çalışırken Mehmet Ekşi hocamla konuşmuştuk. Bu görevi yaparken size güveniyorum demişti. Beraber çalışma sözünü hocama vermiştim. Karşıma çıkan başka şeyler olsa da Beşiktaş'ta çalışmaya yeniden başladım. Bugünü bir milat kabul ediyorum. Beşiktaş artık genç oyuncularıyla çok şey yapacaktır. Genç oyuncu diye bir şey yoktur, yetenekli oyuncu vardır." şeklinde konuştu.

Kendisine görev verildiğinden itibaren en iyisini yapabilmek için çalışmaya başladığını dile getiren Karaveli şöyle devam etti:

"Bu görev verildiği günden beri bir an bile 'yarın ne olacak' diye düşünmedim. 'Acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur' diye düşünmedim. Beşiktaş benim için o kadar kıymetli bir şey ki, pamuklara sarsam yeri dolmaz bir şey benim için. Ben bu büyük ekibin sadece küçük bir parçasıyım. Benim birinci kimliğim Beşiktaş taraftarı olmak. Bu proje içinde bulunacağım durumu kulüp bana teklif etmeden önce ben teklif ettim. Özellikle Beşiktaş'ta bu görevin her zaman talibiydim. Uzun yıllardır akademilerle A takım geçişi arasında bir köprü vardır ama bu ülkede bu köprü üstünde bir tıkanıklık vardı. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu köprü ben oyuncuyken de tıkalıydı. Ben bu tıkanıklığı gidermeye talibim. Bunu giderecek bilgi, birikim ve donanıma sahibim. Kendimi ülkemin gençlerine adamaya devam edeceğim."

Karaveli, Çaykur Rizespor maçında oynadığı futbol ve attığı golle dikkati üzerine çeken Emirhan İlkhan gibi çok sayıda genç oyuncunun altyapılarında olduğunu da belirtti.

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