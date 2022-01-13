İslam Memiş'ten yeni altın tahmini

Geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 oldu. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde yer aldı. Bu verilerin açıklanmasının ardından gram altın 809 TL sınırına dayandı. Gram altın bugüne ise yüzde 0,70 yükselişle başladı.

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri Dünya WEB TV değerlendirdi.

UZUN VADEDE ÖNGÖRÜM 1450 TL

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığı tahmininde bulunan Memiş, "Bunun nedenini kısa vade için dolar kuruna, orta ve uzun vade için de altının ons fiyatına bağlıyorum. Hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında veya ons tarafında bir dalgalanma öngörüyorum. Dolayısıyla düşüşler yatırımcısına alım fırsatı vermeye devam ediyor. Uzun vadedeki öngörüm 1450 TL seviyesi. Yıl içinde ons altında jeopolitik riskler, enflasyonla alakalı 1960-2000 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum. Burada bir Ukrayna-Rusya krizinden bahsedebiliriz. Öte yandan enflasyon rakamlarının yükseliyor olması yatırımcıları yine güvenli liman altına yönlendirebilir" dedi.

YENİ ENKAZLAR GÖRMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ

Bu gibi etkenlerin altını olumlu yönde etkileyeceği öngörüsünde bulunan ve altın yatırımcısına tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, "Gram altın yatırımcısına mutlaka 2022 yılında uzun vadeli pozisyonlarını korumasını tavsiye ediyorum. Eğer uzun vadeli bir pozisyon kurulmazsa ve kısa vadeli bir al-sat yatırımcısı olursa yine geçtiğimiz yılki gibi sert hareketlerden dolayı enkazlar görmeye devam edebiliriz. O nedenle gram altında 700-800 TL bantlarını uzun vadede iyi alım fırsatları olarak görüyorum. Yani 2022 yılında pozitif öngörümün devam ettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50 DOLAR YÜZDE 50 ALTIN SEPETİ TAVSİYE EDİYORUM

Ons altının 1790-1830 seviyelerinde dar bantta dalgalandığına dikkat çeken Memiş, "25 Ocak'a kadarda bu bant aralığında kalacağını belirtmek isterim. Kripto para, emtia piyasası yani bütün yatırımcılar FED'e odaklanmış durumda. 2022'nin ilk pozisyonu FED toplantısı ile alınacak. Burada yatırımcıya yüzde 50 dolar yüzde 50 altın sepeti oluşturmasını tavsiye ediyorum. Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Pazartesi akşamı FED Başkanı Jerome Powell şahin tonda bir açıklama yaptı. 'Gerekirse agresif olarak faiz artırabiliriz ve bunu sıklaştırabiliriz' dedi. Yani enflasyona parmak sallayan bir FED başkanı var. Enflasyonla mücadele için FED bu gibi adımları ciddi bir şekilde uygulayacak. 25 Ocak'ta şahin bir açıklama beklediğim için ve FED'in faiz artırma ihtimalini Mart ayında çok kuvvetli gördüğümden dolayı ons altında tekrar bir baskılanma olabilir. Ben ons altında 1765 dolar seviyesine bir destek seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede faiz artırma süreci başlar ve tarih netleşirse ons altında 1650 dolar seviyeleri bile görülebilir. Uzun vadede ise 1960-2000 dolar seviyelerini bekliyorum. 1765 dolar seviyesine inecek ons altın yatırımcısına bir alıp fırsatı sunuyor olacak" şeklinde konuştu.