Uludağ üniversitesi'nin acı kaybı
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zaim Alpaslan Acar vefat etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 16:44
Kalp krizinden vefat eden Dr. Zaim Alpaslan Acar için yarın (çarşamba) saat 11:00'de Uludağ Üniversitesinde tören düzenleneceği bildirildi.
Rektör Ahmet Saim Kılavuz, Dr. Zaim Alpaslan'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Zaim Alpaslan Acar'ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve akademik camiamıza sabırlar diliyorum. Zaim hocamız için yarın saat 11'de fakülte önünde tören düzenleyeceğiz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız