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Karakolda ölüme ilişkin 12 polisin yargılaması başladı

Esenyurt'ta, polis merkezinde beklediği odada fenalaşan Birol Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 12 polisin yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 17:18
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Karakolda ölüme ilişkin 12 polisin yargılaması başladı

Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nden görevsizlikle gönderilen davanın duruşması, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık komiser yardımcısı İsmail A.S. ile tutuksuz sanıklar katıldı. Maktul Birol Yıldırım'ın ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki taraf sayısının fazla oluşu, duruşma salonunun küçük ve yetersiz oluşu, Kovid-19 sebebiyle bulaşma riskinin fazla olması, toplum ve mahkeme heyetinin sağlığı gözetilerek taraflar dışında duruşma salonuna seyirci, basın mensubu ve taraf olmayan avukatların alınmamasına karar verdi.

Heyet, taraf sayısının çokluğu, daha önce alınan ifadelerin kapsamlı ve uzun olmaları gözetilerek duruşmanın UYAP sisteminde kayıt altına alınmasına hükmetti.

Duruşmada, sanıkların savunmaları, katılanların ifadeleri ve taraf avukatlarının beyanları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.

Taleplerden sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine, dosya içinde bulunan kamera kayıtlarının tümünün bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına ve tutuklu sanık İsmail A.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail A.S'nin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde komiser yardımcısı, diğer sanıkların ise polis memuru olarak görev yaptıkları belirtiliyor.

Olay tarihinde bir sitedeki esnaf ile güvenlik görevlileri arasındaki karşılıklı kasten yaralama olayıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerin olay yerine gittikleri, sitenin güvenlik amiri Barış Uysal ve Alihan Uysal'ı Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine getirdikleri anlatılan iddianamede, sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın da Barış Uysal'ın durumunu sormak maksadıyla polis merkezine geldiği kaydediliyor.

Adli Tıp Raporuna göre olay anında alkollü olduğu tespit edilen Birol Yıldırım'ın, karakol önünde yaralama olayının karşı tarafı olan aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslarla tartıştığı aktarılan iddianamede, Yıldırım'ın, sözlü sataşmaları üzerine İsmail A.S.'nin müdahalesi ile polis merkezi amirliğinden gönderilmek istendiği, Yıldırım'ın çıkış kapısına yöneldiği sırada olayın taraflarına "Sizinle görüşeceğiz, sizi süründüreceğim." dediği belirtiliyor.

Bunun üzerine hakkında adli işlem yapılması için yeniden karakol binasına alınmak istenen Yıldırım'ın direndiği, direnci kırıldıktan sonra mutfağa getirildiği aktarılan iddianamede, mutfakta bulunan müştekiler Barış ve Alihan Uysal'ın, kendilerinin yüzleri duvara dönük olduğu halde, polis memurlarının Birol Yıldırım'ı darbettiklerini, "Ben kalp hastasıyım, kalbimde stent var." dediği halde dövmeye devam ettiklerini, kendilerinin de aynı polislerce darbedildiklerini, polislerin kendilerini su ile ıslattığını, sanık İsmail A.S.'nin polisleri azmettirdiğini beyan ettiği dile getiriliyor.

İddianamede, sanıkların, müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre, kalp hastası olduğunu bildikleri Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları, sanıkların eylemi ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının bulunduğu aktarılıyor.

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İddianamede komiser yardımcısı İsmail A.S. ile diğer sanıklar Muhammet K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş., Erdoğan K. ve Bilal K.'nın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl sekizer aydan dokuzar yıla kadar, müştekiler Barış ve Alihan Uysal'a yönelik eylemleri nedeniyle ise birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer 5 sanığın da "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

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