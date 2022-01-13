Kars'ta okullara yarın için kar tatili

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.