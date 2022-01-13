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Bakan Pakdemirli'den HDP'li Güzel'e fotoğraf tepkisi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü kampında fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e seslenerek, "Keşke poz verdiğin o silahlarla kaç gencimizi şehit ettiler, onu düşünseydin" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 17:51
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Bakan Pakdemirli'den HDP'li Güzel'e fotoğraf tepkisi

Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılış töreninde, ilin tarımda Türkiye'nin yükünü sırtlayan bereketli topraklara sahip olduğunu, Bakanlık olarak da ilin bu potansiyelini bildiklerini ve yeni yatırımlarla kente destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Manisa'ya 10 yılda 13,7 milyar lira tarımsal destek sağladıklarını aktaran Pakdemirli, ildeki tarımsal üretimdeki artışların arkasında sulama yatırımlarına ve desteklerin olduğunu belirtti.

İlde 19 yılda su alanında 2,7 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Pakdemirli, 27 baraj, 11 gölet, 8 yeraltı depolaması, 1 içme suyu tesisi, 1 hidroelektrik enerji santrali, 43 sulama tesisi, 75 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 165 su yatırımını Manisa'ya kazandırdıklarını ifade etti.

Pakdemirli, 19 yılda Türkiye genelinde 284 milyar liralık yatırımla 9 bin 189 tesisi hizmete sunduklarını belirterek, "İşte bu sulama yatırımları sayesinde, bitkisel üretimimiz 2020'de 126 milyon ton gibi rekor bir seviyeye ulaştı. 2021'de ise üretimin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesini sağladık." diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın"

Şanlıurfa'da 3 gün önce şehit olan Enes Koç, Ertuğrul Ulupınar ve Murat Alyakut'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Pakdemirli, "Biz, teröriste 'terörist' diyemeyenlerle yol yürümeyeceğiz. Sayın Bahçeli'ye 'sarayın sözcüsü' diyen Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın, kendisi bizatihi Kandil'in sözcüsüdür. Bizim şehit analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına sözümüz var; teröre geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Susarak onaylıyorlar"

Konuşmasında HDP Milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü kampında fotoğraflarının çıkması olayına değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, Meclis'te PKK'lılarla fotoğraf çekilen bir milletvekili var. Dün duygusal açıklamalar yapmış. Ben de diyorum ki, 'Keşke o fotoğrafları çekilirken sen de şehit nişanlılarını düşünseydin. Keşke o pozları verirken sen de şehit sözlülerini, şehit eşlerini de düşünseydin. Keşke poz verdiğin o silahlarla kaç gencimizi şehit ettiler, onu düşünseydin.' Bunlar, kuzu postuna bürünmeyi bıraksınlar, bunun başka açıklaması yok. HDP, sırtını PKK'ya dayamış, zillet ittifakı sırtını HDP'ye dayamış. O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı? Susuyorlar; sükut, ikrardandır. Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin, biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez."

- "Üzüm üreticimiz merak etmesin"

Bakan Pakdemirli, Manisalı olduğu için üzüm üretilirken emeği iyi bildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üzüm geçtiğimiz yıl da para kazandırdı. Üzüm üreticimiz merak etmesin, bu yıl da daha çok kazandırması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Malum, kuzey yarım kürenin ilk kirazını Manisa çıkartıyor. Kirazdan önemli ihracat gerçekleştiriyoruz. Kiraz üreticimiz geçen yıl kazandı mı? Kazandı. Bu yıl da kazanacak. Manisa zeytinde Türkiye'de ilk sıralarda, çok sayıda zeytin üreticimiz var. Geçen yılla bu yılki yağ satış fiyatlarınız farklı değil mi? Farklı. Önümüzdeki sezon da emin olun ki zeytincimiz kazanacak. Malum, dane zeytinin en çok üretildiği il Manisa. Dane zeytine ilk prim açıklamasını Manisa'da yapmıştık. Dane zeytine prim vermeye devam ediyoruz. Tarım şehri Manisa'mız, üretmeye devam etsin. Maliyetleriniz ne olursa olsun kazanacaksınız, biz bunun için çalışıyoruz. Kimsenin çiftçimizin moralini bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz sesimizi değil, sözümüzü yükseltiyoruz. Hamdolsun, verdiğimiz sözleri tek tek tutuyoruz."

Yaptıkları yatırımlara desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız liderliğine, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm teşkilatımızla, tüm personelimizle durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin konuşmasının ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletveklilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve protokol üyeleri, kurdeleyi keserek Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılışını yaptı.

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