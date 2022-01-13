Çiftçinin emeği 'Gelir Koruma Sigortası' ile garanti altına alınacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ticaret Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşmasına" katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'de Türkiye'nin tarımsal üretimde kuraklıkla karşı karşıya kaldığını, Bakanlığın bununla ilgili bir bütçe oluşturduğunu ve destekleri ödediğini söyledi.

Pakdemirli, çiftçinin üretim yaparken yaşadığını zorlukları bildiğini, artan girdi maliyetlerinin farkında olduğunu belirterek, üreticileri mağdur etmeden çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

"Çiftçimizi her yönüyle koruma gayreti içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde hem desteklemelerle hem de müdahale alımlarıyla piyasayı düzenlemeye, hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya çalıştıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bunların dışında Gelir Koruma Sigortası yapacağız. TARSİM ile bunun üzerinde çalışıyoruz, özellikle hububat üzerinde. Yani sadece ürünü değil, ürünün fiyatını da garanti altına alacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Konya'da bunun denemelerini yaptık. 2023'te de hem ürün bazında hem de coğrafya bazında bunu diğer illere yayarak devam ediyor olacağız. Bunun bir adım ilerisi Sözleşmeli Üretim. Bununla ilgili yasa tasarımız da Mecliste... Sözleşmeli üretim; ektiğin gün ile biçtiğin günü bileceğin bir sistem olacak. Önemli olan bir pratiğin, bu işin oturtulması. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani çiftçimizi her yönüyle koruma gayreti içerisindeyiz."

Yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı

Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 17. etap sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını belirterek, "Çiftçilerimizle bu müjdemi paylaşmak istiyorum. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerde, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir." diye konuştu.