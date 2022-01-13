Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 20:29
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
16 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız