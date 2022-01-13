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Memur ve emekliye ek zam teklifinde 2. bölüm görüşülüyor

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabileceğine dair maddesi kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 21:43
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Memur ve emekliye ek zam teklifinde 2. bölüm görüşülüyor

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 10 ve 18'inci maddelerini kapsayan 2. bölümü üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, 10'uncu maddenin Varlık Fonu'nda bulunan bir anonim şirket olan BOTAŞ'a yetki devredilmesini içerdiğini dile getirerek, yetki devrinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun süreç dışı tutulduğunu öne sürdü.

Cinisli, hiyerarşi dışında bir yetki devrinin kanunlaştırılmasının devlet ciddiyetiyle de Meclis adabıyla da bağdaşmadığını iddia ederek, "Milletimizin çok muzdarip olduğu pahalı doğal gaz fiyatlarının düzenlenmesini destekliyoruz ancak teklif edilen düzenlemenin soğukla mücadele eden insanlarımızın bu büyük sorununu çözeceğine inanamıyoruz." dedi.

Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının milleti ucu açık büyük tehlikelere sürükleyeceğini savunan Cinisli, bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Cinisli, emeklilerin insanlık dışı bir muameleyle 2 bin 500 liraya mahkum edildiğini ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de AK Parti'nin yarattığı 'şanslı emekliler' ile 'sürünen emekliler' olmak üzere iki tip emekli olduğunu iddia eti.

Şanslı emeklileri "milletvekilliğinden emekli olduktan sonra 3-5 maaş alan tuzu kurular" olarak nitelendiren Ağbaba, "Emekliler 2 bin 500 lira maaş almış, açlık sınırının altında yaşıyor, birileri 'saray danışmanlığı' adı altında milletvekili maaşına ilaveten 50-60 bin lira para almaya devam ediyor. AKP'den milletvekili yapılmayıp saraya danışman olan onlarca eski milletvekili var. O nedenle AKP milletvekillerinin de sesi çıkmıyor yönetime karşı, 'Ne olur olmaz, yarın biz de danışman olabilir miyiz?' diye o hayalle yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, bireysel emeklilik sisteminin, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu belirterek, ekonomiye uzun vadeli finansman sağlayan BES sistemini ileri seviyelere taşımak, mevcut katılımcıların sistemde kalmayı tercih etmelerine yönelik imkanları sağlamak ve sisteme yeni katılımcılar kazandırmak amacıyla ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de, doğal gaz ve elektrikte uygulanan desteklerle küresel düzeyde yaşanan artışların vatandaşlara daha az yansıtılmasının hedeflendiğini dile getiren Başkan, "Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması, daha az tüketim yapanların ise fazla maliyetten kurtulması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla yapılan düzenlemeyle BOTAŞ'a, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisi verilerek kademeli fiyatlandırma yapılması sağlanacaktır." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bir gazetenin bugün HDP'li 18 milletvekiliyle ilgili attığı manşetle hedef gösterildiğini öne sürdü.

Oluç, bu 18 milletvekilinden birinin başına gelecek olumsuzluğun sorumluğunun da gazetenin yöneticileri ile arkasındakilerde olduğunu söyledi.

Teklifin 2. bölümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

Teklifin 11. maddesi üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile arkadaşlarının önergesinin okunmasının ardından CHP Grubu yoklama talep etti.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşimi 18 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Öte yandan kanun teklifinin 2. bölümündeki, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabileceğine dair 10. maddesi kabul edildi.

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