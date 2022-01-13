Fatih Terim'den 'Son imzam' paylaşımı
Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'den imza paylaşımı geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ocak 2022 22:17
Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düştü.
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam. pic.twitter.com/Iqf4FUOxRPFatih Terim (@fatihterim) January 13, 2022