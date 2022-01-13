Trabzon uçuşları iptal edildi
Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 22:55
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketleri, Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya akşam saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı seferlerini gerçekleştirilemedi.
Meteorolojiden yapılan uyarının ardından, gece saatlerinde ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan bazı uçuşlar da iptal edildi.
Seferler, hava şartlarının düzelmesinin ardından devam edecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak