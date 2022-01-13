Trabzon uçuşları iptal edildi

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri, Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya akşam saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı seferlerini gerçekleştirilemedi.

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından, gece saatlerinde ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan bazı uçuşlar da iptal edildi.

Seferler, hava şartlarının düzelmesinin ardından devam edecek.