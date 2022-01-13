Kılıçdaroğlu'ndan dakikalar içerisinde iki gaf birden!

Zonguldak'taki temasları kapsamında muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında iki gafa imza attı.

PEŞ PEŞE İKİ HATA



Zonguldak'ın kömür rezervini söylerken "1.5 milyon ton rezerve sahibiz." diyen Kılıçdaroğlu'nu partililer uyardı. Hatasını düzelten Kılıçdaroğlu, "1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" ifadelerini kullandı.

"UZUN HASAN'IN TOPRAKLARINDAYIZ"



Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ise, "Uzun Hasan'ın topraklarındayız" sözleri ile ikinci kez hata yaptı. Yine partililer araya girince Kılıçdaroğlu, "Affederiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız" diyerek hatasını düzeltti.