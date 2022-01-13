Milli Eğitim Müdürü'nün aracı kara saplandı... Araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı

Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje ile ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşları anlık olarak takip ediyor.