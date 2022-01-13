Milli Eğitim Müdürü'nün aracı kara saplandı... Araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 23:18
Ardahan'da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.
Öte yandan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunçoluk köyünde kara saplandı. Yolda mahsur kalan araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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