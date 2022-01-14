Çiftçilere gübre desteği de geliyor

Dünyada devam eden gübre krizi, Türkiye'yi de olumsuz yönde etkiliyor. Döviz kaynaklı fiyat artışları nedeniyle çiftçiler gübreye erişmekte zorluk yaşıyor. Çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar bugüne kadar teşkilatlar aracılığıyla da AK Parti Genel Merkezi'ne iletiliyordu. Konunun, geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti il başkanları toplantısında da gündeme geldiği belirtildi. Bazı il başkanlarının, bölgelerinde, çiftçilerin gübre konusunda sıkıntı yaşadığı ve hükümetten destek beklediği konusundaki görüş ve taleplerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği öğrenildi.

KATAR'DAN GÜZEL HABER BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talepleri dinledikten sonra "dünyanın en büyük gübre üreticilerinden olan Katar'la yakın dönemde bir görüşme gerçekleştireceğini" ifade ettiği aktarıldı. Yakın bir zamanda bu konuda atılacak adımlara ilişkin izlenecek yol haritasının da açıklanacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları "Katar dünyanın en büyük gübre üreticisi. Oradan güzel bir haber bekliyoruz. İyi şartlarda gübre alınıp piyasaya verilebilir. Daha indirimli ya da mevcut fiyatlarının altında da destek sunulabilir. Bu durum piyasayı rahatlatır. Çiftçilerimizi bu dönemde desteklemeye devam edeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Ebru Karatosun