Bakan Dönmez: Doğal gaz kısa sürede ısınma yardımı kapsamına alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatarak, doğal gaz yardımı ile alakalı konuyu gündeme aldıklarını ve en kısa sürede uygulamaya geçileceği yönünde konuşulduğunu belirtti.

ISINMA YARDIMININ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.