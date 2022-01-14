'Ruhsatsız silah'ın önüne geçilecek

Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
'2023 seçimlerine Türkiye enflasyonda tek haneyle girecek'
'2023 seçimlerine Türkiye enflasyonda tek haneyle girecek'
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Yedi ilde eğitime kar engeli
Yedi ilde eğitime kar engeli
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Ruhsatsız silah'ın önüne geçilecek

Sokak köpekleri ve Pitbull'ların saldırı haberleri artık rutin hale geldi. Türkiye gazetesinin gündeme getirdiği sokaktaki tehlikeye karşı alınan tedbirler bugün yürürlülüğe giriyor. 6 tehlikeli köpek cinsini alıp satanlara, sokağa atanlara, kayıtsız, tasmasız ve ağızlıksız gezdirenlere 11 ila 30 bin TL ceza verilecek. Ancak, asıl sınav bu köpeklerin kontrol ve takip edilmesi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 14 Ocak 2022 07:50
Yazdır
'Ruhsatsız silah'ın önüne geçilecek

Fransa'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor. Buna rağmen Fransa'da sokaklarda sahipsiz hayvanlarla karşılaşılmıyor. Fransa gibi, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hemen hepsinde benzeri bir durum var. Türkiye'de ise bu manzara tamamen farklı... Sokaklar başıboş hayvanlardan geçilmiyor. Bunlar içinde yer alan yasaklı 6 köpek ırkı ise tehlike saçıyor. Türkiye gazetesinin ısrarla gündeme getirdiği tehlike, iki Pitbull köpeğin küçük bir kıza saldırması sonucu ülke gündemine oturdu. Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için bugün son gün.

AĞIR PARA CEZALARI

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

İMTİHAN ŞİMDİ BAŞLIYOR

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Veteriner Prof. Dr. Tamer Dodurka "Asıl sınav bundan sonra. Avrupa ülkelerinde ev hayvanlarının kimliklendirilmesine ve kaydedilmesine çok önem verilir. Serbest kalan bir köpeğin sahibi hemen belli olur ve çok ciddi cezalar kesilir. Tedbirler özellikle sahiplerine yönelik. Hatta bazılarında sahibinin de, köpeğin de eğitim sertifikası olması gerekir. Köpeği dolaştıran kişi yanında sertifikasını taşımak zorunda. Köpek sahibinin belirli bir yaş ve eğitimde olması, akli bir kusuru olmaması ve adli sicilinin temiz olması gerekir. Köpeği ruhsat gerekmeyen bir silah olarak yanlarında dolaştırılmasının önüne geçilecek" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİNE ÇARE BULUNSUN

Bir köpek saldırısı haberi daha Bingöl Genç'ten geldi. Yenişehir Mahallesi'nde evine giden Baki Çatkın bir anda sayıları 10'dan fazla olan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Komşularının yardımıyla kurtulan Çatkın hastaneye kaldırıldı. Çatkın "Sürü halinde geziyorlar. Yolda yürürken toplu halde saldırmaya başladılar ve bacaklarımdan yaralandım. Komşuların yardımı olmasa sonunu düşünmek bile istemiyorum. Ben bu ısırıklarla kurtuldum ama çoluk çocuk için daha büyük tehlike. Benim canım yandı başka canlar yanmasın. Bir an önce sokak köpekleri ile ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz'' diye konuştu.

12 BİN 100 PİTBULL ÇİPLENDİ

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen sürenin bitimine iki gün kala Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yoğunluklar oluştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kentte 6 bin köpek ile 2 bin civarında kedinin kayıt altına alınıp çiplendiğini söyledi. Türkiye genelinde şimdiye kadar 12 bin 100 köpek kayıt altına alındı. Bugün son gün olduğunu hatırlatan Karaca "Hayvanlarımızı kimliklendiriyoruz ve çipliyoruz. Petvet sistemine kaydediyoruz. Karnelerini de yenileyip kendilerine veriyoruz kısırlaştırılmış olması şartıyla" dedi. Köpeğini Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getiren Ali Alçıtepe "Bu benim çiftliğimin göz bebeği. Kısırlaştırıp çip taktırmak istiyorum. Bir tane bu var. Buna da kıyamıyorum evlat sonuçta. Çok kıymetli. Son dönemdeki olaylar ise köpeklerin değil sahiplerinin kabahati. Bu benim evladım gibi evde tavuklarıma, civcivlerime, kuşlarıma bakıyor. Hepsi bunun yanında gezer. En ufak bir yaramazlığı da yok. Köpeğimin adı Beyaz. Benim dört tane çocuğum var bu da beşincisi" dedi.

Bir başka hayvan besleyen Damla Dayı "Hem çipimizi taktırdık hem de aşımızı yaptırdık. Artık yasaklı değil yasal ırkız, bu yüzden de çok mutluyuz. Evde de iki tane küçük kızımız var. Onlarla birlikte büyüyor. Herhangi bir saldırı yaşamadık" diye konuştu.

SAHİBİ ÇIKMAZSA UYUTULUYOR

HOLLANDA: Sadece izin verilen listedeki hayvanlar beslenebiliyor. Köpeklerin belediyeye kaydettirilmesi mecburi. 120 avro köpek vergisi var. Agresif köpeklerin ağızlıksız dolaşması yasak. Köpekler eğitimden geçip terapi görmeli. Kontrol edilemeyen ise uyutuluyor. 20 cins köpeğin sahibi özel eğitimden geçiriliyor.

FRANSA: Evcil hayvanlar sokağa başıboş bırakılamıyor. Köpeğini tasmasız gezdirene 38 ila 150 avro ceza veriliyor. Hayvan sahiplenmek isteyenler ailece özel bir prosedürden geçiyor. Evcil hayvanı sokağa terk etmenin 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası var.

ALMANYA: Hayvanların sokağa bırakılması yasak. Bırakanlara 25 bin avroya kadar para cezası var. Hayvanı öldürene 3 yıla kadar hapis veriliyor. Tehlikeli türlerin sokağa ağızlıkla çıkarılması şart.

KAPAT [X]

ABD: Tasmasız köpeklerin verdiği zararlar sahibinden tazmin edilebiliyor. Barınaklara götürülen sahipsiz hayvanlar, sahipleri çıkarsa iade ediliyorlar. Belli bir süre sahiplenilmeyen hayvanlar uyutuluyor. ABD'de her yıl 3 milyon kadar kedi ve köpek uyutuluyor.

MAHMUT ÖZAY

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için yarın son gün
Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için yarın son gün

Bu Habere Tepkiniz

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Fatih Terim'den 'Son imzam' paylaşımı
Fatih Terim'den 'Son imzam' paylaşımı
Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'den imza paylaşımı geldi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi.