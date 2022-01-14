'Ruhsatsız silah'ın önüne geçilecek

Fransa'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor. Buna rağmen Fransa'da sokaklarda sahipsiz hayvanlarla karşılaşılmıyor. Fransa gibi, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hemen hepsinde benzeri bir durum var. Türkiye'de ise bu manzara tamamen farklı... Sokaklar başıboş hayvanlardan geçilmiyor. Bunlar içinde yer alan yasaklı 6 köpek ırkı ise tehlike saçıyor. Türkiye gazetesinin ısrarla gündeme getirdiği tehlike, iki Pitbull köpeğin küçük bir kıza saldırması sonucu ülke gündemine oturdu. Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için bugün son gün.

AĞIR PARA CEZALARI

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

İMTİHAN ŞİMDİ BAŞLIYOR

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Veteriner Prof. Dr. Tamer Dodurka "Asıl sınav bundan sonra. Avrupa ülkelerinde ev hayvanlarının kimliklendirilmesine ve kaydedilmesine çok önem verilir. Serbest kalan bir köpeğin sahibi hemen belli olur ve çok ciddi cezalar kesilir. Tedbirler özellikle sahiplerine yönelik. Hatta bazılarında sahibinin de, köpeğin de eğitim sertifikası olması gerekir. Köpeği dolaştıran kişi yanında sertifikasını taşımak zorunda. Köpek sahibinin belirli bir yaş ve eğitimde olması, akli bir kusuru olmaması ve adli sicilinin temiz olması gerekir. Köpeği ruhsat gerekmeyen bir silah olarak yanlarında dolaştırılmasının önüne geçilecek" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİNE ÇARE BULUNSUN

Bir köpek saldırısı haberi daha Bingöl Genç'ten geldi. Yenişehir Mahallesi'nde evine giden Baki Çatkın bir anda sayıları 10'dan fazla olan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Komşularının yardımıyla kurtulan Çatkın hastaneye kaldırıldı. Çatkın "Sürü halinde geziyorlar. Yolda yürürken toplu halde saldırmaya başladılar ve bacaklarımdan yaralandım. Komşuların yardımı olmasa sonunu düşünmek bile istemiyorum. Ben bu ısırıklarla kurtuldum ama çoluk çocuk için daha büyük tehlike. Benim canım yandı başka canlar yanmasın. Bir an önce sokak köpekleri ile ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz'' diye konuştu.

12 BİN 100 PİTBULL ÇİPLENDİ

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen sürenin bitimine iki gün kala Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yoğunluklar oluştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kentte 6 bin köpek ile 2 bin civarında kedinin kayıt altına alınıp çiplendiğini söyledi. Türkiye genelinde şimdiye kadar 12 bin 100 köpek kayıt altına alındı. Bugün son gün olduğunu hatırlatan Karaca "Hayvanlarımızı kimliklendiriyoruz ve çipliyoruz. Petvet sistemine kaydediyoruz. Karnelerini de yenileyip kendilerine veriyoruz kısırlaştırılmış olması şartıyla" dedi. Köpeğini Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getiren Ali Alçıtepe "Bu benim çiftliğimin göz bebeği. Kısırlaştırıp çip taktırmak istiyorum. Bir tane bu var. Buna da kıyamıyorum evlat sonuçta. Çok kıymetli. Son dönemdeki olaylar ise köpeklerin değil sahiplerinin kabahati. Bu benim evladım gibi evde tavuklarıma, civcivlerime, kuşlarıma bakıyor. Hepsi bunun yanında gezer. En ufak bir yaramazlığı da yok. Köpeğimin adı Beyaz. Benim dört tane çocuğum var bu da beşincisi" dedi.

Bir başka hayvan besleyen Damla Dayı "Hem çipimizi taktırdık hem de aşımızı yaptırdık. Artık yasaklı değil yasal ırkız, bu yüzden de çok mutluyuz. Evde de iki tane küçük kızımız var. Onlarla birlikte büyüyor. Herhangi bir saldırı yaşamadık" diye konuştu.

SAHİBİ ÇIKMAZSA UYUTULUYOR

HOLLANDA: Sadece izin verilen listedeki hayvanlar beslenebiliyor. Köpeklerin belediyeye kaydettirilmesi mecburi. 120 avro köpek vergisi var. Agresif köpeklerin ağızlıksız dolaşması yasak. Köpekler eğitimden geçip terapi görmeli. Kontrol edilemeyen ise uyutuluyor. 20 cins köpeğin sahibi özel eğitimden geçiriliyor.

FRANSA: Evcil hayvanlar sokağa başıboş bırakılamıyor. Köpeğini tasmasız gezdirene 38 ila 150 avro ceza veriliyor. Hayvan sahiplenmek isteyenler ailece özel bir prosedürden geçiyor. Evcil hayvanı sokağa terk etmenin 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası var.

ALMANYA: Hayvanların sokağa bırakılması yasak. Bırakanlara 25 bin avroya kadar para cezası var. Hayvanı öldürene 3 yıla kadar hapis veriliyor. Tehlikeli türlerin sokağa ağızlıkla çıkarılması şart.

ABD: Tasmasız köpeklerin verdiği zararlar sahibinden tazmin edilebiliyor. Barınaklara götürülen sahipsiz hayvanlar, sahipleri çıkarsa iade ediliyorlar. Belli bir süre sahiplenilmeyen hayvanlar uyutuluyor. ABD'de her yıl 3 milyon kadar kedi ve köpek uyutuluyor.

MAHMUT ÖZAY